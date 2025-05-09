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 | Merve Yaz

Son dakika | DEM Parti duyurdu! 'PKK'nın kongre toplaması an meselesi'

Son dakika haberi: PKK'nin kongresini topladığına ilişkin haberlere de değinen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Doğan, "PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 12:30

Son dakika haberine göre, PKK'nin kongresini topladığına ilişkin haberlere de değinen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Doğan, "PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz" dedi.

Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya daha geçiliyor. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün süreci sekteye uğratacağı düşünceleri asılsız çıktı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK NE ZAMAN FESİH KARARINI DUYURACAK

Doğan, PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili "Evet doğru, PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuya ilişkin açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin. Biz DEM Parti olarak ilk gün de söyledik, hazırız. Demokratik bir Türkiye için, eşit adil kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız." ifadelerini kullandı.

Son dakika | DEM Parti duyurdu! 'PKK'nın kongre toplaması an meselesi'

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E SUİKAST İDDİASI

Sırrı Süreyya Önder'in başkanvekili olduğu için farklı güvenlik önlemleri olduğundan bahseden Doğan, makam aracındaki düzeneğin güvenlik merciilere teslim edildiğini dile getirdi.

Doğan, "Dün yaptığımız açıklama ve bugünkü açıklamalarım dışında elimize ulaşan herhangi bir bilgi yok." dedi.

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