Son dakika | Denizli'de deprem oldu, AFAD'tan ilk açıklama geldi

19 Aralık 2024 05:22 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 05:23

Son dakika haberine göre, Denizli'de deprem meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan depreme ilişkin AFAD'tan açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yaptığı açıklamaya göre, Denizli​'de deprem oldu. Merkez üssü Baklan ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Saat 04.58 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.84 olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

Son depremler için tıklayın