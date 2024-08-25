Son dakika | Denizli'de deprem oldu: Kandilli'den gece yarısı sarsıntısı için açıklama
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 02:42 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 03:01
Son dakika deprem haberi: Denizli'de gece yarısı deprem meydana geldi. Hissedilen sarsıntı sonrası Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Denizli Karataş'ta saat 02.31'de sarsıntı bildirildi. Merkez üssü olan 3.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı. Yerin 4.1 derinliğindeki sarsıntı hafif şiddette hissedildi. Denizli'de son olarak 20 Ağustos'ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçmişti.
TÜRKİYE'DE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli son dakika deprem bilgilerini listeliyor. İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri bildiriliyor.
Kaynak: tgrthaber.com