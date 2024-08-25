Son dakika | Denizli'de deprem oldu: Kandilli'den gece yarısı sarsıntısı için açıklama

25 Ağustos 2024 02:42 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 03:01

Denizli Karataş'ta saat 02.31'de sarsıntı bildirildi. Merkez üssü olan 3.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı. Yerin 4.1 derinliğindeki sarsıntı hafif şiddette hissedildi. Denizli'de son olarak 20 Ağustos'ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçmişti.

TÜRKİYE'DE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli son dakika deprem bilgilerini listeliyor. İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri bildiriliyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...