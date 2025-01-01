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Son dakika | Denizli'de eğitim uçağı sert iniş yaptı: Yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ocak 2025 12:59 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:33

Son dakika haberi: Isparta'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'de boş araziye sert iniş yaptı. Feci olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ters dönüp çamura sağlanan uçaktaki bir pilot yaralandı.

Son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde peş peşe meydana gelen uçak kazaları dikkat çekerken, bir uçak kazası haberi de Türkiye'den geldi. Denizli​'de bir eğitim uçağı​ boş araziye zorunlu iniş yaptı.

Son dakika | Denizli'de eğitim uçağı sert iniş yaptı: Yaralı var - 1. Resim

DENİZLİ'DE EĞİTİM UÇAĞI SERT İNİŞ YAPTI

Denizli'de bugün öğle saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Isparta'dan kalkan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal​ ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.

Son dakika | Denizli'de eğitim uçağı sert iniş yaptı: Yaralı var - 2. Resim

UÇAKTAKİ 2 KİŞİDEN BİRİ YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.

Son dakika | Denizli'de eğitim uçağı sert iniş yaptı: Yaralı var - 3. Resim

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan yaralı olarak kurtarılan pilot Şükrü Yiğit Devebacak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.

Son dakika | Denizli'de eğitim uçağı sert iniş yaptı: Yaralı var - 4. Resim

UÇAK TERS DÖNDÜ

Olay yerinden ilk gelen görüntülerde zorunlu iniş yapan eğitim uçağının boş arazide ters dönmüş halde durduğu görüldü.

Son dakika | Denizli'de eğitim uçağı sert iniş yaptı: Yaralı var - 5. Resim

ÇAMURA SAPLANDI

Yaptığı sert iniş sırasında ters dönen uçak, ters vaziyette çamura saplandı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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