Son dakika | Denizli'de eğitim uçağı sert iniş yaptı: Yaralı var
Son dakika haberi: Isparta'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'de boş araziye sert iniş yaptı. Feci olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ters dönüp çamura sağlanan uçaktaki bir pilot yaralandı.
Son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde peş peşe meydana gelen uçak kazaları dikkat çekerken, bir uçak kazası haberi de Türkiye'den geldi. Denizli'de bir eğitim uçağı boş araziye zorunlu iniş yaptı.
DENİZLİ'DE EĞİTİM UÇAĞI SERT İNİŞ YAPTI
Denizli'de bugün öğle saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Isparta'dan kalkan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.
UÇAKTAKİ 2 KİŞİDEN BİRİ YARALI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.
PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI
Kazadan yaralı olarak kurtarılan pilot Şükrü Yiğit Devebacak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.
UÇAK TERS DÖNDÜ
Olay yerinden ilk gelen görüntülerde zorunlu iniş yapan eğitim uçağının boş arazide ters dönmüş halde durduğu görüldü.
ÇAMURA SAPLANDI
Yaptığı sert iniş sırasında ters dönen uçak, ters vaziyette çamura saplandı.