Son dakika | Denizli'de eğitim uçağı sert iniş yaptı: Yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Ocak 2025 12:59 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:33

Son dakika haberi: Isparta'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'de boş araziye sert iniş yaptı. Feci olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ters dönüp çamura sağlanan uçaktaki bir pilot yaralandı.