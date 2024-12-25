Son dakika | Devlet memurları kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!

25 Aralık 2024 22:02 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 22:05

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulunda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif, TBMM'de kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Genel Kurulunda, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik​ Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM​'de kabul edildi.

Bu düzenleme ile Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında, 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almayan memurların ilave kademe hakkı kazanmasını sağlayan uygulama, sözleşmeli pozisyondan memur kadrosuna geçenleri de kapsayacak. Düzenleme, Devlet Memurları Kanunu, diğer bazı kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname üzerinde yapılan değişiklikleri içeriyor.

Kanunla birlikte, sözleşmeli statüden memurluğa geçen çalışanlar da disiplin cezası almama şartını karşılamaları durumunda ek kademe hakkından yararlanabilecek.

Haberin ayrıntıları geliyor...