Son dakika | Diyarbakır'da deprem! AFAD verileri açıkladı
Son dakika haberi: Diyarbakır Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.61 kilometre altında gerçekleşti.
Son dakika haberine göre, Diyarbakır'da deprem meydana geldi. Hani ilçesindeki depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Sartıntı yerin 10.61 kilometre altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü. Deprem saat 12.17'de meydana geldi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
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