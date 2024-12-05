Son dakika | Diyarbakır'da deprem! AFAD verileri açıkladı 

05 Aralık 2024 23:21 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 23:33

Son dakika haberi: Diyarbakır Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.61 kilometre altında gerçekleşti.

Son dakika haberine göre, Diyarbakır​'da deprem​ meydana geldi. Hani ilçesindeki depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Sartıntı yerin 10.61 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü. Deprem saat 12.17'de meydana geldi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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