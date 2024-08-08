Son dakika | Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası! Bakan Kurum müjdeyi verdi: Tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz

08 Ağustos 2024 16:15 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:36

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; olası İstanbul depremi, Yarısı Bizden Kampanyası ve belediyelerin SGK borcu konularına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Yarısı bizden" kampanyasında yeni başvuru döneminin başlayacağını aktaran Bakan Kurum, bu yeni dönemde tarih kısıtlamasının olmadığını açıkladı.

Yarısı Bizden Kampanyası'na 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldıklarını belirten Bakan Kurum, projeleri vatandaşla el ele vererek bitireceklerini söyledi.

"YENİ BAŞVURU DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ"

Vatandaşın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Bakan Kurum, "Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz! Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz!" dedi.

BELEDİYELERİN SGK BORÇLARI

Belediyelerin SGK'ya olan borçlarıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Biz adımlarımızı tek tek atıyoruz. Ama sizin de artık elinizi taşın altına koymanız lazım. Cumhurbaşkanımız belediyelere, "SGK borçlarınızı ödeyin" dedi. Bunu niye dedi? E milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki, işin içinden çıkamıyorlar; Müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. "Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor" diyorlar.

Arkadaşlar; 2019'da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4.263'tü; 2024 yılı itibarıyla nüfus 140 bin arttı, personel sayısı ise 4.642'ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli sayısı ülke ortalamasının çok üzerindedir"