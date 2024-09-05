Son dakika | Düzce'de deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı

05 Eylül 2024 20:06 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 20:26

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 5.5 kilometre altına gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

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Son dakika haberine göre, Düzce Kaynaşlı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.5; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 3.3 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5.5 kilometre olarak tespit ederken, AFAD ise veriyi 9.57 kilometre olarak belirtti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

5 Eylül günü depremlerin kaç şiddetinde olduğunu Kandilli Rasathanesi aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Vatandaşların araştırdığı az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı ise Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla öğrenilebiliyor.

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