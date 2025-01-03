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Son dakika | Ege Denizi'nde deprem

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ocak 2025 08:25 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:40
Son dakika | Ege Denizi&#039;nde deprem

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre, Ege Denizi​'nde 3.0 büyüklüğünde 3.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Saat 07.56'da yaşanan sarsıntının derinliği 15.4 olarak kaydedildi. 

SAATLER ÖNCE DE SALLANDI

Öte yandan saatler önce de Ege Denizi'nde  deprem meydana geldi.  Depremin Muğla Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Depremin derinliğinin 6.01 km olduğu ifade edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ege Denizideprem

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