Son dakika | Ege Denizi'nde deprem

03 Ocak 2025 08:25 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:40

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre, Ege Denizi​'nde 3.0 büyüklüğünde 3.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Saat 07.56'da yaşanan sarsıntının derinliği 15.4 olarak kaydedildi.

SAATLER ÖNCE DE SALLANDI

Öte yandan saatler önce de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin Muğla Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Depremin derinliğinin 6.01 km olduğu ifade edildi.