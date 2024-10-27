Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'den de hissedildi

27 Ekim 2024 18:04 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 18:47

Son dakika: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi. Sarsıntının merkez üssü Ayvacık açıkları olarak açıklandı. İşte AFAD'ın açıkladığı ilk veriler...

Çanakkale​ açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem​ oldu. Deprem İzmir​, Çanakkale ve Balıkesir​'den de hissedildi. AFAD​ depreme ilişkin verileri açıkladı. Saat 17.56'da meydana gelen sarsıntının derinliği 9 kilometre olarak kayıtlara geçti.

ÇANAKKALE'DE TARAMA YAPILIYOR

Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan sarsıntı sonrası bölgede kısa süreli panik oluştu. Depreme ilişkin olumsuz durum bildirilmedi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını belirterek, “Ege Denizi'nde meydana gelen depremle alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir” dedi.

BALIKESİR'DE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN 15 DEPREM

Balıkesir'in Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren 15 deprem meydana geldi. Merkezi Bigadiç ve Sındırgı ilçesi olan depremler gece ilk olarak saat 03.58'de meydana geldi. İlk olarak 2.2 şiddetindeki depremle başlayan peş peşe depremler öğle saatlerine kadar hafif sarsıntılar devam ederken en şiddetli deprem 3.6 olarak yaşandı. Yaşanan depremler hakkında raporlardan edilen bilgiye göre toplamda 15 deprem yaşandı.