Son dakika | Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından Eğitim-Sen, grev çağrısı yapmıştı. Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada ise "Eğitim Sen olarak gelişmeleri dikkate alarak, yükseköğretim alanında çalışan öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde (25 Mart Salı günü) bir günlük hizmet üretmeme kararı alınmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son olayların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır"