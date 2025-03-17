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 | Banu İriç

Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında diploma soruşturmasında yeni gelişme! Eski rektörün ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmadan önce kaydının bulunduğu Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu rektörü ifade verdi. İşte çarpıcı detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 12:19

Bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu rektörü Özalp Tozan savcılık katında ifade verdiği ortaya çıktı. TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar, ifadesinden ilk bilgileri aktardı.

TORPİL İDDİALARINI REDDETTİ

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Tozan'ın kimse için torpil yapmadığını ,özel evrak düzenlemediğini söylediği öğrenildi. Tozan "Ben kendi kuzenimi üniversiteme kaydetmemiş kişiyim. İmamoğlu dahil kimseye torpil yapmadım, yapmam" dedi. Tozan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#savcılık
#iddia
#sahte diploma
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#Özalp Tozan
#Torpil
#Gündem
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