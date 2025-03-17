Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında diploma soruşturmasında yeni gelişme! Eski rektörün ifadeleri ortaya çıktı

Bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu rektörü Özalp Tozan savcılık katında ifade verdiği ortaya çıktı. TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar, ifadesinden ilk bilgileri aktardı.

TORPİL İDDİALARINI REDDETTİ

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Tozan'ın kimse için torpil yapmadığını ,özel evrak düzenlemediğini söylediği öğrenildi. Tozan "Ben kendi kuzenimi üniversiteme kaydetmemiş kişiyim. İmamoğlu dahil kimseye torpil yapmadım, yapmam" dedi. Tozan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.