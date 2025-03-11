İmamoğlu ile birlikte 11 bin diploma da tehlike altında! Cem Küçük canlı yayında duyurdu

​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmış ve YÖK tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun mezun olduğu belirtilen Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde YÖK tarafından tanınmadığı iddia edilmişti. İmamoğlu, 5 Mart 2025 tarihinde savcılığa ifade verirken İBB Başkanı ile birlikte bu geçişi yapan 11 bin 890 diplomanın da iptal olacağı iddia edildi. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "Geçiş usulsüz olduğu için diploma iptal edilirse, o tarihte bu şekilde alınan 11 bin 890 diploma da iptal edilebilir" dedi.