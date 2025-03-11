İmamoğlu sahaya indi, Yavaş'tan mesaj gecikmedi! 'Henüz günü belli olmayan seçim için...'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Günü geldiğinde fikrimizi açıklarız" diyerek erken adaylık tartışmalarına mesafeli durdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim ve adaylık çalışmaları yürüttüğü bir dönemde Yavaş "Biz hizmete odaklıyız" diyerek siyasi polemiklere girmeyeceğinin altını çizdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olası cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına dair yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçim ve adaylık çalışmalarına dolaylı yanıt verdi. Yavaş, "Zamanı belli olmayan bir seçim için bugünden harekete geçmiyoruz. Önceliğimiz Ankara, halkımıza hizmet" diyerek, adaylık tartışmalarını gündeme taşıyanlara mesafe koydu.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE ŞARTLARA BAKAR, FİKRİMİZİ AÇIKLARIZ"

Beypazarı'ndaki iftar programında konuşan Yavaş, "Cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl var, belki daha fazla. Biz, Ankara’ya hizmetten başka bir şey düşünmüyoruz. Günü geldiğinde Türkiye’nin şartlarına bakarız ve gerekirse fikrimizi açıklarız" ifadeleriyle, erken adaylık çıkışlarına karşı net duruş sergiledi.

"GÜNÜ BELLİ OLMAYAN SEÇİM İÇİN HAREKETE GEÇMİŞ DEĞİLİZ"

Ankara'da yürüttükleri çalışmalara değinen Yavaş, hizmetlerini siyasetin üstünde tuttuklarını belirterek, "Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı."