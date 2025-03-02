Beştepe'den gündem olacak Mansur Yavaş çıkışı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, tv100'de gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan Saral, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bu seçimlerde nasıl bir tercih yapacağına dair düşüncelerini paylaştı.

YAVAŞ’I “MİLLİ VE YERLİ BİR ADAM” OLARAK NİTELENDİRDİ

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir tercih yapmak durumunda kalması halinde, Erdoğan'ı seçeceğini düşündüğünü söyleyen Saral, “Türkiye’nin bekası ve istiklali için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğin düşünüyorum "dedi. Saral ayrıca Mansur Yavaş’ı “Milli ve yerli bir adam” olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

CHP’de başlayan cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş farklı tercihlerde bulunmuştu. CHP lideri Özgür Özel’in CHP’nin adayının parti üyeleriyle belirleneceğini ve bu sebeple ön seçime gideceklerini açıklamasının ardından İmamoğlu bu karara destek verirken Yavaş böyle bir tercih için henüz erken olduğunu ifade ederek ön seçime katılmayacağını açıklamıştı.