Beştepe'den gündem olacak Mansur Yavaş çıkışı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu. Saral, Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kalması durumunda tercihi Erdoğan’dan yana kullanacağını düşündüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, tv100'de gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan Saral, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bu seçimlerde nasıl bir tercih yapacağına dair düşüncelerini paylaştı.
Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir tercih yapmak durumunda kalması halinde, Erdoğan'ı seçeceğini düşündüğünü söyleyen Saral, “Türkiye’nin bekası ve istiklali için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğin düşünüyorum "dedi. Saral ayrıca Mansur Yavaş’ı “Milli ve yerli bir adam” olarak nitelendirdi.
CHP’de başlayan cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş farklı tercihlerde bulunmuştu. CHP lideri Özgür Özel’in CHP’nin adayının parti üyeleriyle belirleneceğini ve bu sebeple ön seçime gideceklerini açıklamasının ardından İmamoğlu bu karara destek verirken Yavaş böyle bir tercih için henüz erken olduğunu ifade ederek ön seçime katılmayacağını açıklamıştı.