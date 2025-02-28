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 | Murat Makas

Son dakika | AK Parti’den İmralı’nın silah bırakma çağrısı ile ilgili açıklama: Pazarlık söz konusu değil!

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmralı'nın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, ''2005'teki Erdoğan'ın konuşması tarihidir. Erdoğan süreçte büyük mücadele vermiştir. Pazarlık söz konusu değildir'' dedi.

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Son dakika | AK Parti’den İmralı’nın silah bırakma çağrısı ile ilgili açıklama: Pazarlık söz konusu değil!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 15:34

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İmralı’nın silah bırakma çağrısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, ''Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar:

Gazze'nin ve Gazze halkının Ramazan'ını tebrik ediyoruz. El kalbi sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 28 Şubat'ın yıl dönümü. Hafızamızı tazeliyoruz ve milletin değerlerine karşı olan her türlü girişimi tarihin çöplüğüne gitmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz. Bu belge cumhurbaşkanımızın başbakan olarak imzasını taşıyor. 28 Şubat'ı hayata geçiren, kurum kuruluşlar tarafından yürürlüğe konulanları bu imza ile bertaraf etmiştir. Bu imza milletin demokrasi mücadelesinin mührü aynı zamanda.

İMRALI'NIN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

2005'teki Erdoğan'ın konuşması tarihidir. Erdoğan süreçte büyük mücadele vermiştir. Dünden itibaren gündemdeki konu PKK'nın silah bırakması, feshi ve lağvedilmesi ile ilgili gündem. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemden itibaren milletimizin yasakların kalkması, vesayet tuzaklarının kaldırılmasında ortaya koyduğu iradenin sembolü olan konuşmaları vardır. Bunlardan biri Diyarbakır'daki konuşmasıdır.

12 Ağustos 2005'teki konuşmada Türkiye ne kadar İstanbul Konya ise o kadar Diyarbakır'dır; bu ülkenin her yerinin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır. Kürt sorunu bu milletin bir parçasını değil hepsinin sorunudur demiştir. Bu tarihi bir konuşmadır. Burada Kürt sorunu bu milletin tamamının sorunudur ifadesi önemli ve stratejik ifadedir. bu ifade meselesi sadece etnik mesele olarak ele almamakta Türkiye'nin meselesi olduğunu ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu bizim sorunumuz demiştir ve yasakların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir. Aynı şekilde bu mücadeleyi başörtüsünde de vermiştir, Alevi kardeşlerimizin sorunları için de bu meseleye tüm Türkiye'nin sorunu olarak bakmıştır. Bu çizginin devamı olarak yeni dönemde hedeflere ulaşacak eylem planının ana maddelerini açıklamıştır. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı demokrasinin yükseltilmesinin yaklaşımlarını barındırmaktadır. Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözüldü.

''PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR''

PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun, Irak ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendi kendisini feshetmelidir.

Şöyle bir konu gündeme getiriliyor; ‘Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?’ Bir kere daha ifade ettik ki; burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Milletimizin değerleri konusunda bir al-ver süreci söz konusu değildir.

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