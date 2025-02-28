Barış Yarkadaş'tan yeni sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirme! '2 yıl önceden hazırlandı'
DEM Parti'nin 7 kişilik İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından 3 sayfalık mektubu okundu. Öcalan çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini lağvetmeli" dedi. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, devletin bu süreç için 2 yıldır çalışma yaptığını iddia etti. Yarkadaş, "Herkes Öcalan ne diyecek diye merakla bekliyordu. Öcalan'ın 3 sayfalık mektubunu dinledik. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreci 2 senedir örüyordu. En azından bu işin teorik çerçevesi belliydi. Devletin analizine göre Esad'ın dayanabilmesi mümkün değildi." diye konuştu.
Sıkça Sorulan Sorular
SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
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