Barış Yarkadaş'tan yeni sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirme! '2 yıl önceden hazırlandı'

DEM Parti'nin 7 kişilik İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından 3 sayfalık mektubu okundu. Öcalan çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini lağvetmeli" dedi. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, devletin bu süreç için 2 yıldır çalışma yaptığını iddia etti. Yarkadaş, "Herkes Öcalan ne diyecek diye merakla bekliyordu. Öcalan'ın 3 sayfalık mektubunu dinledik. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreci 2 senedir örüyordu. En azından bu işin teorik çerçevesi belliydi. Devletin analizine göre Esad'ın dayanabilmesi mümkün değildi." diye konuştu.