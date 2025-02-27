Öcalan'ın çağrısı dış basında nasıl yankılandı? İşte öne çıkan başlıklar...

DEM Parti'nin 7 kişilik İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından teröristbaşı Öcalan'ın 3 sayfalık mektubu okundu. Öcalan çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini lağvetmeli" dedi. Öcalan'ın bu mektubu dış basında da büyük ilgi gördü. Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı dünya basınında da yer aldı. İşte öne çıkan başlıklar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM grubu arasında doğrudan görüşme bir an önce gerçekleştirilmeli" çağrısının ardından başlatılan süreçte bugün DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya gitti. "Terörsüz Türkiye" iddiası ile yürütülen süreç kapsamında İmralı'ya giden heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Heyet, İmralı'daki temaslarının ardından Öcalan'ın mektubunu okudu.

İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak 4 farklı dilde okudu. Öcalan çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini lağvetmeli" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BASININDA YER ALDI!

THE GUARDIAN

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Guardian, haberi ana sayfadan verdi. "Hapisteki Kürt lider, Türkiye ve Ortadoğu'yu sarsabilecek büyük bir değişimde grubun silahsızlandırılması çağrısında bulundu" başlığla veren The Guardian, haberde şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan'ın mesajının Ortadoğu'da, özellikle de Kürt güçlerinin önemli toprakları kontrol ettiği Suriye'de, İran ve Irak'ta geniş kapsamlı etkileri olacak."

REUTERS

İngiliz haber ajansı mektubu ana sayfasına taşıdı. Çağrıyla ilgili yazılan haberde "Hapisteki Kürt militan lideri Türkiye ile çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu" başlığına yer verdi. Reuters, çağrı haberinde, "Ankara ile 40 yıllık çatışmayı sona erdirebilecek ve bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilecek bir harekettir" ifadelerine yer verdi.

BİLD

Alman BILD gazetesi, "Kürt liderden çağrı: Öcalan PKK'yi silahsızlandırmak ve tasfiye etmek istiyor" başlığıyla oyucularına taşıdığı haberde, "Bu duyuru, kırk yıldır süren çatışmaların ardından Türkiye'deki çatışmaların sona ermesinin önünü açabilir" denildi.

LE MONDE

Fransız basınından Le Monde ise "Yıllardır hükümete karşı silahlı mücadele yürüten PKK'nin lideri, Kürt hareketinin tasfiye edilmesi ve silah bırakması çağrısında bulundu" başlığıyla mektuba yer verdi. Le Monde da haberi manşetten gördü.

CNN INTERNATIONAL

CNN International da haberi okuyucularına "Kürt ayrılıkçı lider, takipçilerine silahsızlanma çağrısında bulunarak Türkiye ile yıllardır devam eden isyanı sona erdirme potansiyeli taşıyor" diyerek taşıdı.

FINANCIAL TIMES

İngiliz gazetesi Financial Times (FT) anasayfada yer verdiği çağrı haberini "Türkiye'nin hapisteki Kürt liderinden militanlara silahsızlanma çağrısı" başlığıyla servis etti.