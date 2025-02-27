Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi. İmamoğlu 12 Haziran günü hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "bilirkişi" soruşturması kapsamında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 ila 4 yıl hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA 12 HAZİRAN'DA

Başsavcılığın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği iddianame kabul edilirken, Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişi" davasındaki ilk duruşmasının 12 Haziran'da yapılacağı belirtildi.