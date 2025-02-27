Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'li vekil açıkladı: Mansur Yavaş'a söz verildi

CHP, 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için şimdiden ön seçim yapma kararı aldı. Parti içerisinde yapılacak seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak gösterildi. İmamoğlu son günlerde usulsüz üniversite diplomasıyla gündemde. Bir televizyon programında gündeme dair açıklamalar yapan CHP eski İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek; Mansur Yavaş'a söz verildi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamazsa Yavaş'ı aday yapacaklar.' Dedi. İşte haberin detayları...

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içerisinde ön seçime gitme kararı aldı. Ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu son günlerde diploma krizi ile karşı karşıya.

Ön seçimde aday olmak isteyen CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek yeterli imza toplayamadığı için ön seçime katılamayacak.

Dün akşam yayınlanan bir TV programında konuşan Çiçek; 'Bende aday olmak istedim ancak yeterli imzayı toplayamadım. Zaten Mansur Yavaş'a söz verilmiş ikinci bir aday çıkmayacak.' İfadelerini kullandı.

İşte Dursun Çiçek'in açıklamaları:

"GENEL MERKEZİN ALDIĞI BİR KARAR!"

"Burada iki temel düşünce var. Birincisi tek adayla referandum şeklinde gidip ön seçimden tek aday çıkarmak. Ön seçime 2-3 aday girdiği takdirde, Sayın İmamoğlu'na bir seçim yasağı gelmesi durumunda doğal olarak ikinci isim aday olacak.

Ama Mansur Bey'e bir söz verilmiş ikinci bir aday çıkmayacak diye. İkinci bir aday ön seçimde istenmiyor.

Bu Genel Merkezin aldığı bir karar."

"İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA YAVAŞ ADAY GÖSTERİLECEK!"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda düşüncesi, planı net. Sayın İmamoğlu açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki adayı Sayın İmamoğlu.

Eğer İmamoğlu ile ilgili siyasi yasak gibi bir sıkıntı olursa bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Yavaş'tır.