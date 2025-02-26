Savcılıktan Ekrem İmamoğlu hamlesi! İstanbul Üniversitesi'ne diplomayla ilgili yazı gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'üniversite diplomasının sahte olduğu' iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK ÜNİVERSİTEYE YAZI GÖNDERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdi. Savcılık tarafından İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi kurumlara verdiği ve halen diplomayı kullanmaya devam ettiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını talep etti.

SAVCILIKTAN İPTAL AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteye gönderdiği yazıda İmamoğlu’nun “usulsüz yatay geçiş” yaptığı iddiasına yönelik, yatay geçiş işlemlerinin kimler tarafından gerçekleştirildiğini ve benzer şekilde geçiş yapan başka kişilerin olup olmadığını sordu.

İMAMOĞLU CEPHESİ DE YALANLADI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da diplomanın iptaliyle ilgili iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ongun, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığının, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir" ifadelerini kullandı.