Özgür Özel'den 'sahte diploma' soruşturmasına tepki: Ekrem İmamoğlu kazanacak

Cumhuriyet Haşk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Erzincan'da hükümete sert eleştirilerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'üniversite diplomasının sahte olduğu' iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'na destek veren Özgür Özel, erken seçim çağrısını tekrarladı.

"CHP GÜNÜNÜ BEKLEYEN İKTİDAR PARTİSİDİR"

Erzincan'da İl Kültür Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, CHP'nin artık bir muhalefet partisi olmadığını söyleyen Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, artık sesinizi duyan, duyuran ve iktidara bir şeyler anlatan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci ve gününü bekleyen iktidar partisidir." ifadesini kullandı.

"ERKEN SEÇİM TALEBİMİZ VAR"

Bir sürecin içerisinde olduklarını aktaran Özel, "Erken seçim talebimiz var. Adayımızı belirliyoruz, ön seçim tarihimiz belli. Tüm hazırlıklarımız tamam ve o sandığı sizin önünüze getireceğiz. Onu getirdiğimiz gün bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak." dedi.

VATANDAŞLARI CHP'YE DAVET ETTİ

Partililere sahip çıktıklarını belirten Özel, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi; küskünü, kırgını olan, kimsenin geride bırakıldığı, kenara itildiği ya da önceki dönemlere vefasızlık yapıldığı bir parti değildir. Biz Erzincan gibi memleketi canımız gibi seven, canımız gibi bilen, herkesi birlikte sahiplenen, bu partiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne hizmeti olan herkesi saygıyla selamlıyoruz. İyi ki varsınız." değerlendirmesini yaptı.

Özgür Özel, herkesi partilerine davet ederek, şunları söyledi:

"Gelin, kaydolun. Gelin, seçin ve tarihe geçin diyoruz ama burada çağırdığımız yer bir siyasi parti değil. Burada biz sizi bütün Erzincan'ın demokratlarını, Türkiye'nin demokratlarını, gençlerini, orta yaşlılarını, kadınlarını, erkeklerini, Türkiye'de gönlünde vatan sevgisi olan herkesi bir partiye değil, babalarının evine, ocağına davet ediyoruz.

"BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANI CHP'Lİ OLACAK"

Cumhuriyet Halk Partililer, kapısını ardına kadar açık tutanlardır. Siz gelin diye başınız sıkıştıysa dönün diye bekleyenlerdir. Kapı açıktır, gelene 'Niye geldin?' denmez. 'Niye gitmiştin?' de denmez. 'Hoş geldin.' denir, baş tacı edilir çünkü o evin tapusu ne bendedir ne Kemal Bey'dedir (Kılıçdaroğlu). (Bülent) Ecevit'te de yoktu, rahmetli (İsmet) İnönü'de de. Evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Babaevine çağırıyoruz sizi, babaevine gelin. Birinci Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Bir sonraki cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partili olacak. Gelin, seçin, tarihe geçin."

İMAMOĞLU'NA SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASINA TEPKİ

Halk Buluşması programının ardından Nermi Tombul Caddesi'nde esnafı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "üniversite diplomasının sahte olduğu" iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada burada, bir iki yerde yalandan siteler yazıyor, bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar. Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını... Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi 6'ncıyı diplomayla yaptılar ama '6 ok' kazanacak. 5 dava, bir diploma yine onları kurtarmaz. 6 ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak."