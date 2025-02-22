Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “sahte diploma” iddialarına ilişkin ihbar üzerine YÖK’ün hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermesiyle birlikte “Resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.