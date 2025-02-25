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 | Suat Vilgen

İmamoğlu’nun diploması için YÖK'ten çarpıcı rapor! '1990'da geçiş mümkün değil'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını usulsüz aldığı iddiasına ilişkin YÖK'ün hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı. İnceleme sonucunda İmamoğlu'nun 1990 yılında eğitim gördüğü University College of Northem Cyprus'un YÖK tarafından tanınmadığı ortaya çıktı.

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İmamoğlu’nun diploması için YÖK'ten çarpıcı rapor! '1990'da geçiş mümkün değil'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 14:27

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden aldığı diplomanın usulsüz olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında inceleme başlatan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporunu tamamladı. Savcılığa gönderilen raporun detaylarına göre İmamoğlu'nun yatay geçiş işlemleri usulsüz olarak gerçekleştirilmiş.

"NOT ORTALAMASI 2,5"

Söz konusu raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem itibarıyla Kıbrıs'taki University College of Northem Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce Programından 2 yıl eğitim aldığı ve tüm derslerden genel not ortalamasının 2,50 olduğu aktarıldı.

"YATAY GEÇİŞE UYGUN DEĞİL"

Açıklamada "Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır."

YÖK KARARLARINA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

YÖK Başkanlığının 1988 ve 1992 tarihli yazılarına istinaden, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığı belirtilen raporda, "Söz konusu yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı dolayısıyla tanınırlığı olmayan UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

KONTENJANLAR DA PAYLAŞILDI

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran 1990 tarihli 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında, yatay geçiş kontenjanlarına da yer verildi. Buna göre İşletme (Türkçe) Bölümü ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 10, dördüncü sınıfa 10 ve İşletme (İngilizce) Bölümü ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olduğu bilgisi paylaşıldı.

Buna karşın İstanbul Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi İşletme Türkçe programı için 40 İnglizce programı 20 olmak üzere 60 kontenjan belirlediği aktarılan raporda, fakülte yönetiminin daha sonra bu sayıyı 3'te 1 oranında artırılarak ve kontenjanlar birleştirilerek 80'e çıkarıldığı ifade edildi.

"KONTENJAN NEDEN ARTIRILDI?"

Fakültenin 12 Eylül 1990 tarihli fakülte yönetim kurulu toplantısında İşletme İngilizce programına yatay geçiş müracaatı yapan 51 öğrencinin yatay geçiş başvurularının kabul ettiği anlatılan raporda, şu ifadeler yer aldı: "İlgili üniversite rektörlüğü tarafından temin edilen ve tarafımıza gönderilen belgelerden üniversitenin bahse konu mevzuat kapsamında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlediğinin, İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları arasındaki kontenjan aktarımının ve kontenjan artırımının ne suretle yapıldığının, belirlenen kontenjanın 51'inin neden İşletme İngilizce programı için kullanıldığının, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen neden başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı hususlarının hukuki gerekçesi bulunamamıştır. Tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır."

Sıkça Sorulan Sorular

İMAMOĞLU NE ZAMAN İFADE VERECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında savcılığın 26 Şubat davetine mazeret sunup gelemeyeceğini belirtti. Savcılık ise 5 Mart’a gün verdi.
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#ekrem imamoğlu
#sahte diploma
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