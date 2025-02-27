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 | Bengül Büyükhan

Mansur Yavaş ön seçim toplantısına katılmadı! Dikkat çeken açıklama: 'Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemde'

CHP bugün "Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Toplantısı" düzenledi. Daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen ancak ön seçime katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, toplantıda yer almadı. Yavaş, Ankara'da katıldığı başka bir toplantıda CHP'de yapılacak ön seçim ile ilgili "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir." ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş ön seçim toplantısına katılmadı! Dikkat çeken açıklama: 'Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemde'
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 15:34

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimle ilgili "Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Toplantısı" düzenledi. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ile il ve ilçe başkanları yer aldı. Daha önce adaylık için ismi geçen ancak ön seçime katılmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise toplantıya katılmadı.

"MASADAKİ DİĞER SEÇENEKLER HER ZAMAN GÜNDEMDEDİR"

Ankara'da farklı bir toplantıya katılan ve CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin soruları cevaplayan Yavaş "Ben bu konularda açıklamalarımı yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir. O kadar söyleyeceğim." ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş, bir gazetecinin "CHP'nin de toplantısı vardı. Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu ise "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMBEK diye CHP kuruluşunun saat 15.00'teki toplantısı var." şeklinde yanıtladı.

Sıkça Sorulan Sorular

CHP'DE ÖN SEÇİM NE ZAMAN?
CHP üyeleri 23 Mart Pazar günü, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek sandık başına gidecek.
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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#Mansur Yavaş
#Politika
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