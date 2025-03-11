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 | Suat Vilgen

Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı DHKP/C operasyonunda gözaltına alındı

Son dakika haberi: Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 kişinin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı K.Ö. de yer alıyor.

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Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı DHKP/C operasyonunda gözaltına alındı
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 12:31

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik sabah saatlerinde başlatılan soruşturma kapsamında 32 kişi gözaltına alınmıştı. TRT Haber'in servis ettiği haberde gözaltına alınanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun K.Ö. isimli danışmanının da yer aldığı bildirildi.

KOMİTE BİLE KURMUŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

31 ADRES BASILDI

Savcılıkça, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin yurt dışında, 2 zanlının da cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı.

ESKİ BAŞKAN MAĞDUR SIFATIYLA ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında ayrıca eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın "mağdur", eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Detaylar geliyor...

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