Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 21:45 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:15
Son dakika: Elazığ'da 21.37'de deprem meydana geldi. Yeryüzüne yakın seviyedeki sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi. Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. İşte detaylar...
Elazığ Sivrice merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 21.37'deki sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre yerin 2 kilometre derininde meydana geldi. Yeryüzüne yakınlığı nedeniyle kuvvetli hissedilen sarsıntı tedirginlik oluşturdu.
AFAD DEPREME İLİŞKİN VERİLERİ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'daki depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: tgrthaber.com
Allah korusun böyle şeylerden uzak kalalım her zaman