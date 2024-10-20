Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi

20 Ekim 2024 21:45 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:15

Son dakika: Elazığ'da 21.37'de deprem meydana geldi. Yeryüzüne yakın seviyedeki sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi. Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. İşte detaylar...