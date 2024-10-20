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Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 21:45 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:15
Son dakika | Elazığ&#039;da deprem oldu! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika: Elazığ'da 21.37'de deprem meydana geldi. Yeryüzüne yakın seviyedeki sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi. Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. İşte detaylar...

ElazığSivrice​ merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem​ oldu.  Saat 21.37'deki sarsıntı Kandilli Rasathanesi​'nin açıkladığı verilere göre yerin 2 kilometre derininde meydana geldi. Yeryüzüne yakınlığı nedeniyle kuvvetli hissedilen sarsıntı tedirginlik oluşturdu.

Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi - 1. Resim

AFAD DEPREME İLİŞKİN VERİLERİ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'daki depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ahmet20 Ekim 2024 21:49

Allah korusun böyle şeylerden uzak kalalım her zaman

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