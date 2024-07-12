Son dakika| Elazığ'da peş peşe depremler! Kandilli açıkladı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 08:40 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 09:05
Son dakika haberi: Kandilli'den alınan son bilgilere göre, Elazığ'ın Palu ilçesinde 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 8:29 ve 8:30'da 1 dakika arayla peş peşe depremler meydana geldi. Kandilli depremlerin verilerini 3.8 ve 3.6 olarak açıkladı.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD: 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremi saat 08:30'da Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde yaşandığını açıkladı. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com