Çanakkale ve Elazığ'dan sonra şimdi de Malatya! Peş peşe depremler! Son dakika deprem

13 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:36

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Öğle saatlerine doğru ülkenin hem doğusu hem de batısı sallandı.

Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ'ın ardından Çanakkale'de de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale depreminden ise dakikalar sonra Malatya'da 3.5'luk depremle sarsıldı.

Depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

OLUMSUZ İHBAR YOK!

Çanakkale'deki deprem yerin 13 km altında meydana gelirken Elazığ'daki deprem ise yerin 9,8 km altında gerçekleşti. Depremlerin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı bildirildi.