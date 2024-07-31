Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 21:39 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:53
Son dakika haberi: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem oldu. AFAD depremin 3,4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Son dakika haberine göre Elazığ'da akşam saatlerinde deprem paniği yaşandı.
AFAD'DAN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.26'da 3,4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 6,57 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ DE DUYURDU
AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de Elazığ depremine ilişkin verileri paylaştı. Kandilli, büyüklüğü 3,4 olan depremin derinliğini ise 3,6 kilometre olarak açıkladı.
Kaynak: Tgrthaber.com