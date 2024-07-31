Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! AFAD'dan ilk açıklama geldi

31 Temmuz 2024 21:39 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:53

Tepkiler çığ gibi büyümüştü! Havuzdan "Haşema ile Girilmez" yazıları söküldü

Tepkiler çığ gibi büyümüştü! Havuzdan "Haşema ile Girilmez" yazıları söküldü

Son dakika haberine göre Elazığ'da akşam saatlerinde deprem paniği yaşandı.

AFAD'DAN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.26'da 3,4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 6,57 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ DE DUYURDU

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de Elazığ depremine ilişkin verileri paylaştı. Kandilli, büyüklüğü 3,4 olan depremin derinliğini ise 3,6 kilometre olarak açıkladı.