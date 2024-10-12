Son dakika | Erzincan'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 15:42 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:57
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da saat 15.32 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.3 km olarak ölçüldü.
AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
AFAD ise Erzincan'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyururken derinliğini 6.9 km olarak açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com