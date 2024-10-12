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Son dakika | Erzincan'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 15:42 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:57
Son dakika | Erzincan&#039;da deprem! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Erzincan​'da saat 15.32 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.3 km olarak ölçüldü.

AFAD​'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFAD ise Erzincan'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyururken derinliğini 6.9 km olarak açıkladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER

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Kaynak: tgrthaber.com
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