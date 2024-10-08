Son dakika | Erzincan'da deprem oldu, Kandilli ilk verileri açıkladı

08 Ekim 2024 07:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 07:27

Son dakika haberine göre, Erzincan'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Türkiye​'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Erzincan​ sallandı. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, merkez üssü Tercan​ olan depremin büyüklüğü 3,6 olarak kaydedildi.

Saat 07.14 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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