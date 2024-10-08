Son dakika | Erzincan'da deprem oldu, Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
08 Ekim 2024 07:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 07:27
Son dakika haberine göre, Erzincan'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.
Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Erzincan sallandı. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, merkez üssü Tercan olan depremin büyüklüğü 3,6 olarak kaydedildi.
Saat 07.14 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.
Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr