Son dakika | Erzincan'da korkutan deprem: AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
13 Eylül 2024 09:59 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:12
Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Refahiye merkezli deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Refahiye Erzincan merkezli depremin 4.1 büyüklüğünde meydan geldiğini açıkladı.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Saat 9.48'de gerçekleşen depremin derinliği 9 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedilirken, merkezin Gümüşhane olduğu açıklandı. Deprem 2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: Tgrthaber.com
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