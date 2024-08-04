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Son dakika | Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ağustos 2024 08:07 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 08:59
Son dakika | Erzincan&#039;da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var.

Son dakika haberi: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erzincan'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sivas kara yolundan ilerleyen bir yolcu otobüsü, Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Son dakika | Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var. - 1. Resim

KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP YÖNLENDİRİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var. - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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