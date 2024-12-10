Son dakika | Esad'ın devrilmesinin ardından ABD'den PKK/YPG üslerine ziyaret!

10 Aralık 2024 22:39 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:48

Son dakika: ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanları ziyaret etti. Suriye'de olan son gelişmelerin ardından ABD ,yine terör gruplarına olan desteğini göstermiş oldu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, bugün Suriye​'deki ABD güçlerinin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG​ ile işbirliğini yine ortaya koyarak ziyaret gerçekleştirdi. Bölgedeki PKK/YPG gruplarıyla görüşme gerçekleştirmesinin ardından CENTCOM'dan açıklama yapıldı. General Kurilla'nın Esad​'ın devrilmesinin hemen ardından bu ziyareti terör gruplarından yana desteklerinin süreceği şeklinde yorumlandı.

Açıklamada, "10 Aralık'ta General Erik Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD komutanlarını, askerlerini ve DEAŞ ile mücadele ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret etti. Kuvvet koruma önlemleri, hızla değişen durum ve DEAŞ'ın mevcut durumu istismar etmesini önlemeye yönelik devam eden çabalar hakkında birinci elden bir değerlendirme aldı. CENTCOM, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam ediyor." denildi.

21 Ağustos 2023 tarihinde General Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Hol ve Roj kamplarını ziyaret etmişti.

PKK/YPG İSRAİL'DEN YARDIM İSTEDİ

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG’nin İsrail’den yardım talep ettiği ileri sürüldü. Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, PKK/YPG’li teröristlerin İsrail’e başvurarak destek ve koruma talep ettiği ifade edildi.

Haberde, bu talebin hangi yolla iletildiği veya İsrail tarafından nasıl bir yanıt verildiğine dair detayların bulunmadığı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusu’nun Münbiç’e düzenlediği operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Saar, PKK/YPG’ye yönelik operasyonların durdurulması çağrısında bulunmuştu.