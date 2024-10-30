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Son Dakika | Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı iddiası! CHP’den hemen açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Sabah Gazetesi
30 Ekim 2024 21:03 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 22:07
Son Dakika | Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı iddiası! CHP’den hemen açıklama geldi

Son dakika: Terör soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atadığı öne sürüldü. Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün, Özer'in yerine Esenyurt'ta görev yapacağı iddia edildi. Konuya ilişkin CHP yetkililerinden hemen açıklama geldi. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı'nın Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü kayyum olarak atadığı öne sürüldü. CHP'den aday olarak seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı.

AHMET ÖZER'E TERÖR SORUŞTURMASI

Terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye başkanlığı binasında aramalar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmiş durumda.Son Dakika | Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası: CHP'den açıklama geldi! Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl konuşuluyor - 1. Resim

ESENYURT BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre, Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öne sürüldü.

CHP'DEN YALANLAMA

Söz konusu habere ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, iddianın gerçek olmadığını belirtti. 

Çelik, "İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur." ifadelerini kullandı.

CHP MYK'sı Esenyurt'ta toplanma kararı aldı,

BELEDİYE KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kayyum iddialarının ardından belediye kaynaklarından ilk açıklama geldi. Esenyurt Belediyesi Basın Danışmanı Cihan Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt halkının büyük teveccühü ile seçilmiştir ve görevinin başındadır. Başkan Özer’in görevden alındığı yönündeki asılsız iddialara itibar etmeyiniz." dedi. 

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Kaynak: Sabah Gazetesi

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