Gazeteci Cem Küçük'ün acı günü: Babası hayatını kaybetti

TGRT Haber spikeri ve gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük (74), Zonguldak'ta hayatını kaybetti.
74 yaşındaki Küçük'ten haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.
Erdal Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Erdal Küçük’ün cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kalp hastası olduğu öğrenilen Erdal Küçük’ün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.
Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi.
Erdal Küçük'ün cenaze programı da belli oldu. Gazeteci Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdal Küçük'ün cami dönüşü kalp krizi geçirdiğini belirten Hacı Yakışıklı, "Cenaze namazı memleketi Giresun Eynesil'de 31 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakip kılındıktan sonra defnedilecek" ifadelerini kullandı.