Son dakika | Gazeteci Özlem Gürses, TSK sözleri nedeniyle gözaltına alındı!

20 Aralık 2024 21:05 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 21:19

Son dakika haberi: Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yer alan bir videoda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Gürses ilgili videosunda, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözlerini sarf etmişti.

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendi YouTube kanalında yayınladığı videosunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sarf ettiği, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri sonrası Gürses hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, Gürses'in gözaltına alındığını duyurdu. Ankara’da gözaltına alınan Özlem Gürses'in İstanbul’a getirileceği öğrenildi. Haberin ayrıntıları geliyor...