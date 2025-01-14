Son dakika| Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

14 Ocak 2025 13:30 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:37

Son dakika haberi: Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi. İstanbul'da yoğun bakıma kaldırılan Özdil'in sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiler geldi.

Son dakika haberine göre gazeteci Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Özdil, İstanbul​'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, bugün yapılan operasyonla kalp damarlarından biri açılan Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi.

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