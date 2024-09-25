Bilinçsiz diyet kalp krizine neden oluyor! Uzman diyetisyen uyardı: Bunları sakın yapmayın

25 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:45

Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın ölümünden sonra gündeme gelen diyet programları hakkında yaptığımız araştırmalar neticesinde kimin hangi diyeti yapmaması gerektiğini Diyetisyen Büşra Çalışkan'a sorduk. Tgrthaber.com'a özel açıklamalar yapan Çalışkan; 'Düşük kalorili diyet şekilleri kas erimelerine neden oluyor ve ne yazık ki kalp kaslarımız da kuvvetsiz hale geliyor.' dedi. İşte röportajımızın detayları...

İstanbul'da sahne aldığı bir otelde kalp krizi​ geçiren ünlü sanatçı Metin Arolat​ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 52 yaşındaki ünlü sanatçının, zayıflamak adına sıkı bir diyete girdiği öğrenildi. Yaşanan bu olaydan sonra diyet​ konusu gündeme taşındı. Kilo vermek​ isteyen kişilerin, sağlıksız bir şekilde diyet yapmaları sonucunda, kalp krizine kadar giden sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor.

Sağlıksız şekilde diyet yapan kişileri uyaran ve kimlerin hangi diyetleri yapmaması gerektiğini tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e anlatan Diyetisyen Büşra Çalışkan; 'Düşük kalorili diyet şekilleri kas erimelerine neden oluyor ve ne yazık ki kalp kaslarımız da kuvvetsiz hale geliyor' diyerek çok önemli açıklamalar yaptı. İşte röportajımızın detayları...

"KALP KASLARI KUVVETSİZ HALE GELİYOR!"

Sürekli düşük kalorili diyet yapıyor olmak kas erimesine neden oluyor kalp de o kaslar ile donatılmış organlardan biri, ne yazık ki kalp kasımızı da kuvvetsiz hale getiriyor. Ne yazık ki son zamanlarda diyet trendleri insanların kendisini “kontrolsüz açlığa “maruz bırakmasına neden oluyor. Diyeceksiniz ki kontrollü açlık mı var? Ben sürdürülebilir beslenme planında bunu uyguluyorum.

Düşük kalorili olabiliyor ama hücre aç kalmıyor. Hücreyi de beslemek amaçlı, kas kaybının önüne geçebilecek bir beslenme sistemi uyguluyorum. İnsanların "Tek öğün yiyorum, eliminasyon diyeti yapıyorum, aralıklı oruç yapıyorum" diyerek yaptığı bilinçsiz diyetler ne yazık ki bu tarz sonuçlar ile karşılaşma olasılığımızı artırıyor.

"DİYET DEMEK AÇ KALMAK DEMEK DEĞİLDİR!"

Bahsettiğim aralıklı oruç gibi açlıkla kurgulanmış beslenme sistemleri kesinlikle uzman kontrolünde yapılmalı kişinin buna uygun olup olmadığını bilmek açısından. Kişi uzun süredir yetersiz besleniyor, ağır diyetler yapıyor, ağır egzersizler yapıyor ise çok sıkıntılı. Metin bey neticede sahneye çıkıyor. Bu da bir yanlış beslenmeden doğan stres kaynağı olabilir ve ne yazık ki kalp ile ilgili de tablo olabilir.

Aslında doğru soru kimler hangi diyeti yapamaz olmalıdır. Bireyler bir diyetisyen kontrolünde elbette kendi yaşına, kan değerlerine, hastalıklarına uygun şekilde diyet yapabilirler. Diyet demek aç kalmak demek değildir, diyet bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır.

"KENDİ BAŞINIZA DİYET YAPMAYIN!"

Kişi kilo vermek istiyorsa onun enerji ihtiyacına uygun bir liste hazırlanabilir, tansiyon hastası ile diyet listelerinde en basit olarak tuz kısıtlanır, diyabet hastası ise karbonhidrat kaynakları tek öğünde yoğun şekilde verilmez. Yani kişi kendi vücuduna ve ihtiyaçlarına uygun diyeti bir uzman kontrolü ile elbette yapabilir.

Kim diyet yapmamalı değil, kim hangi diyetleri yapmamalı daha uygundur. Örneğin ketojenik diyeti herkes yapamaz, ya da fenilalaninden kısıtlı bir diyeti herkes yapamaz. Bu nedenle size en uygun olan diyet listesini belirleyecek olan kişi diyetisyeninizdir. Kendi başınıza diyet yapmayın, popüler olan diyetleri kendinize uyarlamayın. Sonucu sağlığınız açısından olumsuzluklar doğurabilir.