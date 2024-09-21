Metin Arolat ölüm diyeti yüzünden mi öldü? Usta diyetisyen kilo vermek isteyenleri uyardı

21 Eylül 2024 15:55 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:30

Metin Arolat sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Metin Arolat'ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu "Yine rejim yapıyormuş, herhalde kalbi kaldırmadı" sözleriyle dikkat çekti. TGRT Haber'e konuşan diyetisyen Bahadır Bilir, "Ölüm diyeti ile kalp gücünüz zayıflar. Uzun vadede sağlık problemi yaşadığınızda kalbin daha fazla yorulmasına neden olur. Kas miktarı azaldıkça kalbin sizi yönetebilme gücü de azalır" diyerek şok diyet hakkında izleyicileri uyardı. İşte detaylar...

Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler

Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler

Yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat'ın hayatını kaybetmesi sonrası hastaneye koşan sanatçı Demet Sağıroğlu, Metin Arolat'ın rejim yaptığını ve bu yüzden kalbinin dayanmadığını belirtmişti. Konu hakkında TGRT Haber canlı yayınına bağlanan diyetisyen Bahadır Bilir, "Ölüm diyetinin zararlarından bahsederken, yanlış uygulanan diyetlerin kalbi nasıl etkilediğini bir bir anlattı.

METİN AROLAT'I ÖLÜM DİYETİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

TGRT Haber sunucusu Derya Efe'nin sorularını cevaplayan Bahadır Bilir, Metin Arolat'ın diyette olduğunu ve bu sebeple kalp riski oluştuğu iddialarına da değinerek, doğru diyetin püf noktalarını paylaştı. Yanlış yapılan diyetin kalbe etkisi olabileceğini belirten Bilir, "Şok diyetle kalp gücünüz zayıflar. Uzun vadede sağlık problemi yaşadığınızda kalbin daha fazla yorulmasına neden olur. Kas miktarı azaldıkça kalbin sizi yönetebilme gücü de azalır. Sizin diyetiniz sağlıklı bir beslenme tarzına dönmesi lazım. Sizi her yıl 15-20 kilo gibi git geliniz varsa tehlike arz eder. Herkes işin kısa yoldan çözülmesini istiyor. İşte bu tarz riskler olmasın diye güvenli bölgede zayıflatmak istiyorum.

DOĞRU DİYET NASIL YAPILIR?

her bedenin uygulaması gereken diyetin farklı olması gerektiğini belirten Bahadır Bilir, "Zayıflarken vücudunuzun ihtiyacı olan bazı vitaminleri almak zorundasınız. Başta yağlar proteinler olmak üzere. Bunları belli dozda almamız gerekli. Diyet uyguladık zayıfladık diyelim. Geri dönüşünde çok hızlı bırakıyoruz." dedi.