Son dakika | Giresun'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: tgr
14 Temmuz 2024 12:47 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:51
Son dakika haberi: Giresun'un Espiye ilçesi açıklarında deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. AFAD'dan da depreme ilişkin açıklama geldi.
Son dakika haberine göre Karadeniz'de öğle saatlerinde deprem paniği yaşandı. Giresun açıklarında deprem meydana geldi.
KANDİLLİ VE AFAD DERPEM VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Kandilli Rasathanesi, Giresun'un Espiye ilçesi açıklarında saat 12:23'te 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 9.4 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 19.45 kilometre olarak paylaştı.
Kaynak: tgr