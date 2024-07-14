Son dakika | Giresun'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

14 Temmuz 2024 12:47 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:51

Son dakika | İskenderun Körfezi'nde deprem! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı

Son dakika | İskenderun Körfezi'nde deprem! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı

Son dakika haberine göre Karadeniz'de öğle saatlerinde deprem paniği yaşandı. Giresun açıklarında deprem meydana geldi.

KANDİLLİ VE AFAD DERPEM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi, Giresun'un Espiye ilçesi açıklarında saat 12:23'te 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 9.4 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 19.45 kilometre olarak paylaştı.