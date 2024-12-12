Son dakika | Güngören'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi

12 Aralık 2024 13:28 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:35

Son dakika haberi: İstanbul Güngören'de Haznedar Mahallesi'nde bulunan bir bina çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan binanın çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bina çöktü. Büyük bir gürültüyle yıkılan bina bölgede büyük paniğe neden oldu.

ENKAZ ALTINDA KALAN VAR MI?

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandalar çökme anında panikle etrafa kaçıştığı görülüyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BİR BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de ​Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bina çökmüştü. Göçük altında kalan bir işçi yaralı olarak kurtarılırken 1 işçinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.