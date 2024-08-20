Son dakika! Hatay sallandı, AFAD'tan depreme ilişkin açıklama geldi

20 Ağustos 2024 04:08 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 04:11

Van'da deprem oldu, AFAD'tan ilk açıklama geldi

Van'da deprem oldu, AFAD'tan ilk açıklama geldi

Türkiye'de peş peşe depremler yaşanıyor. Denizli ve Van'da meydana gelen depremlerin ardından bu kez Hatay sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Kırıkhan olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 03.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 5.07 kilometre olarak kaydedildi.

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