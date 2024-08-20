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Son dakika! Hatay sallandı, AFAD'tan depreme ilişkin açıklama geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
20 Ağustos 2024 04:08 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 04:11
Son dakika! Hatay sallandı, AFAD&#039;tan depreme ilişkin açıklama geldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gece saatlerinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'de peş peşe depremler yaşanıyor. Denizli ve Van'da meydana gelen depremlerin ardından bu kez Hatay sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Kırıkhan olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 03.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 5.07 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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