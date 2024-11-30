Son dakika | Hatay'da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 14:03 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:07
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'da saat 13.45 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.3 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com