Son dakika | Hatay'da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

30 Kasım 2024 14:03 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:07

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hatay​'da saat 13.45 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.3 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...