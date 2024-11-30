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Son dakika | Hatay'da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 14:03 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:07
Son dakika | Hatay&#039;da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hatay​'da saat 13.45 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.3 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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