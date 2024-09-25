Son dakika | Hatay'da deprem oldu: Kandilli verileri paylaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:54
Son dakika haberi: Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 10 km altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Hatay'ın Altınözü ilçesinde deprem oldu. Yerin 10 km altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin Hatay'da 3,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçtiği veriler şu şekilde:
- Kolcular-Altınözü (Hatay)
- 25.09.2024, 11:11:45 TSİ
- Büyüklük: 3.2
- Derinlik: 10.0 km
Kaynak: tgrthaber.com
Küçük bir depremmiş demek ki çok büyük hasara yol açmamış inşallah herkes sağ salimdir