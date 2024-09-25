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Son dakika | Hatay'da deprem oldu: Kandilli verileri paylaştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:54
Son dakika | Hatay&#039;da deprem oldu: Kandilli verileri paylaştı

Son dakika haberi: Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 10 km altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Hatay​'ın Altınözü ilçesinde deprem​ oldu. Yerin 10 km altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin Hatay'da 3,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçtiği veriler şu şekilde:

  • Kolcular-Altınözü (Hatay)
  • 25.09.2024, 11:11:45 TSİ
  • Büyüklük: 3.2
  • Derinlik: 10.0 km 

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin25 Eylül 2024 11:55

Küçük bir depremmiş demek ki çok büyük hasara yol açmamış inşallah herkes sağ salimdir

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