Son dakika | Hatay'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 13:52 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:48
Son dakika haberi: Hatay'ın Altınözü ilçesine 109 km uzaklıktaki Suriye'nin Hamah kentinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Hatay'ın Altınözü ilçesine 109 km uzaklıktaki Suriye'nin Hamah kentinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı veriler şu şekilde;
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.92 km] Altınözü (Hatay)
Tarih:2024-09-12
Saat:13:30:17 TSİ
Enlem:35.20194 N
Boylam:37.0775 E
Derinlik:6.83 km
Kaynak: tgrthaber.com
Umarım bu depremden herkes sağ çıkmıştır