Son dakika | Hatay'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

12 Eylül 2024 13:52 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:48

Son dakika haberi: Hatay'ın Altınözü ilçesine 109 km uzaklıktaki Suriye'nin Hamah kentinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Hatay'ın Altınözü ilçesine 109 km uzaklıktaki Suriye'nin Hamah kentinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı veriler şu şekilde;

Büyüklük:3.5 (Mw)

Yer:Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.92 km] Altınözü (Hatay)

Tarih:2024-09-12

Saat:13:30:17 TSİ

Enlem:35.20194 N

Boylam:37.0775 E

Derinlik:6.83 km