Son dakika | Hatay'da deprem oldu! AFAD'dan verilere ilişkin açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 04:26 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 04:49
Son dakika haberine göre Hatay merkezli bir deprem meydana geldi. Son deprem sonrası AFAD'dan verilere ilişkin ilk açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Hatay’ın İskenderun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 04.18’de yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Bölgede son deprem Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında bir deprem meydana geldi. Sabah meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak açıklanmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com