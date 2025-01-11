Son dakika | Hatay'da deprem oldu! Kandilli son verileri paylaştı

11 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 17:07

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Hatay İskenderun'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Son dakika haberine göre Kandilli Rasathanesi​ verilerine göre, merkez üssü Hatay​ İskenderun​'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

YİNE SALLANDI

Öğle saatlerinde Hatay'da bir deprem​ daha olmuştu. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 12.47 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.