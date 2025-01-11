Son dakika | Hatay'da deprem oldu! Kandilli son verileri paylaştı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 17:07
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Hatay İskenderun'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıda olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Son dakika haberine göre Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Hatay İskenderun'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıda olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
YİNE SALLANDI
Öğle saatlerinde Hatay'da bir deprem daha olmuştu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 12.47 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com