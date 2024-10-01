Son dakika | Hatay'da deprem oldu! Kandilli verileri paylaştı
Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri sosyal medyadan paylaştı. İşte Hatay'da meydana gelen depremin ve Türkiye'deki son depremlerin detayları...
AFAD verilerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde oldu. Deprem bölgedeki vatandaşlar için kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 15.58'de meydana gelen depremden herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı yerin 5.7 km derinliğinde oldu.
SON DEPREMLER
AFAD'ın aktardığı verilere göre; İzmir'de 4,0 büyüklüğünde deprem olmuştu. Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem yerin 11.01 km derinliğinde gerçekleşmişti.
AFAD'ın aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 km olarak aktarıldı.