Son dakika | Hatay'da deprem oldu! Kandilli verileri paylaştı

01 Ekim 2024 16:18 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:29

Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri sosyal medyadan paylaştı. İşte Hatay'da meydana gelen depremin ve Türkiye'deki son depremlerin detayları...

AFAD​ verilerine göre Hatay​'ın Antakya​ ilçesinde 3.3 büyüklüğünde oldu. Deprem​ bölgedeki vatandaşlar için kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 15.58'de meydana gelen depremden herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Kandilli Rasathanesi​ verilerine göre sarsıntı yerin 5.7 km derinliğinde oldu.

SON DEPREMLER

AFAD​'ın aktardığı verilere göre; İzmir​'de 4,0 büyüklüğünde deprem​ olmuştu. Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem yerin 11.01 km derinliğinde gerçekleşmişti.

AFAD​'ın aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 km olarak aktarıldı.